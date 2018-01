Dennis van Toor nieuwe trainer Staphorst

,,Van Toor leeft van en voor het voetbal’’, zegt voorzitter Benny Miggels over de nieuwe trainer, die ook als scout werkzaam is voor Vitesse. Staphorst wil nog bekijken of Van Toor komend seizoen ingezet kan worden bij de jeugdopleiding.

Van Toor is enthousiast over de speelwijze en de resultaten van Staphorst in de laatste jaren. De geelhemden staan derde in de hoofdklasse B, met zes punten achterstand op SC Genemuiden. ,,De visie en ambitie van Staphorst spreken mij erg aan, wat dat betreft lagen we vanaf de eerste gesprekken al op één lijn. Als trainer wil je jezelf ontwikkelen en gebruik maken van de kansen die zich aandienen. Ik hoop dat we volgend seizoen met Staphorst de volgende stappen vooruit kunnen zetten.’’