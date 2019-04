DEO krijgt SVBV in het ‘donker’ alsnog te pakken

INHAALDUELDEO leek donderdagvond in de thuiswedstrijd tegen SVBV tegen een nederlaag aan te lopen. Maar in de laatste tien minuten wist de ploeg van trainer Christian Diepenbroek nog van een 1-3 achterstand terug te komen tot 3-3.

Naar de mening van coach van de ploeg uit Dijkhoek was het gelijkspel terecht. ,,We kwamen al snel op voorsprong, maar kregen in een korte periode daarna drie doelpunten tegen. Ons restte niets anders dan na rust vol op de aanval spelen. Daarmee hadden we pas in de laatste fase succes. We namen meer risico en speelden op een gegeven moment zelfs met vijf spitsen. Gelukkig hebben we een punt kunnen binnenhalen.”

Invallende duisternis

Trainer Mike Lemmers van de ploeg uit Barchem baalde van de invallende duisternis. ,,DEO heeft geen veld met verlichting. Op het laatst kon je niet alles meer goed zien, zeker niet op afstand. We hadden misschien beter een half uur eerder kunnen beginnen Maar ja, dat is achteraf. De nederlaag hebben we aan onszelf te wijten.”

Lemmers zag zijn elftal stroef starten. ,,In de eerste twintig minuten speelden we niet geconcentreerd en te slap. Pas nadat we een doelpunt tegen kregen, ging het lopen en lieten we goed spel zien. Bij rust hadden we een mooie voorsprong, direct erna hadden we door moeten drukken.”

,,Dat gebeurde niet en DEO kwam terug in de wedstrijd. Toen zij de 2-3 maakten, zag ik de bui al hangen. We riepen het onheil over onszelf af. De derde goal van DEO was een pechmoment, maar dan zit alles even tegen. De volgende keer dan maar beter.”