Derby tussen Vaassen en Oene bereikt met drie rode kaarten het kookpunt: ‘De scheidsrechter laat het uit de hand lopen’

eerste klasse Na één seizoen is het avontuur voor Epe in de eerste klasse voorbij: ‘Maar het was leuk om mee te maken’

Epe is gedegradeerd uit de eerste klasse, maar tranen vloeiden er niet zaterdagmiddag. De onvermijdelijkheid der dingen kondigde zich al maanden aan en de 3-0 nederlaag tegen Go Ahead Kampen was slechts de bevestiging. De excursie door onbekend terrein duurt nog vijf wedstrijden.