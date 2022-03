Derby’s en toppers in het amateurvoetbal, Dynamo begint aan de strijd om het kampioenschap

Aan plaatselijke en regionale derby's is er geen gebrek komend weekend. De meest in het oog springende is daarbij het treffen tussen de Vaassense buren van KCVO en Vaassen in de derde klasse D. In diezelfde afdeling ontmoeten middenmoter Albatross en koploper Robur et Velocitas elkaar. Een andere aardige derby - die tussen Eerbeekse Boys en Dieren - is inmiddels geschrapt van het programma.