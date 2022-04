Derbyzege Batavia’90 tegen Unicum is op alle fronten een hele welkome

Of het bekenden zijn, familie of zijn beste vrienden, dat is niet duidelijk, maar als Batavia’90-spits Samir Merraki in de eerste helft gaat aanleggen voor zijn tweede strafschop hangen de mobiele telefoons in de lucht. ,,Kom hierheen om te juichen, hè!”, klinkt het zelfs, waarop de goalgetter even omkijkt en glimlacht. Maar zover komt het niet, want Merraki jast de bal richting Batavia Stad en laat het zo na om de derby van Lelystad vroegtijdig in het slot te gooien. Al blijkt achteraf dat het niet eens nodig was. Zijn eerste, wel benutte, strafschop is voldoende.