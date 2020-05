Derde divisie lonkt, maar Staphorst rekent zich nog niet rijk

DERDE DIVISIEDe kans dat Staphorst komend seizoen in de derde divisie speelt lijkt groot. Voetbalbond KNVB heeft de afgebroken competities nietig verklaard, maar lijkt wel van plan om promoties in de top van het amateurvoetbal door te voeren.

In de derde divisie ontstaat ruimte omdat Jong Almere City FC en Jong ADO Den Haag verdwijnen naar de nieuwe O21-competitie. Bovendien is FC Lienden uitgestapt en wil ONS Sneek graag terug naar de hoofdklasse. Daardoor blijven er slechts 30 clubs over voor de twee divisies.

De voornaamste vraag die beantwoord moet worden is of de derde divisies - zaterdag en zondag - moeten bestaan uit 16 of 18 ploegen. Belangengroep CVTD - voor de tweede- en derde divisie - heeft haar duidelijke voorkeur voor een volle competitie met 18 teams uitgesproken. In dat geval kunnen zes hoofdklassers een stap omhoog zetten.

Quote Een competitie met een oneven aantal clubs is onwense­lijk Benny Miggels, Voorzitter Staphorst

Om de stemming te peilen heeft de KNVB contact gezocht met de voorzitters van de koplopers in de hoofdklassen. Maar Benny Miggels van Staphorst - koploper in de hoofdklasse B - laat zich niet in de kaarten kijken en wil zeker niet voor de muziek uitlopen. ,,De vraag die gesteld is? Of we voorstander zijn van een derde divisie met 16 of 18 teams. Nou, ons maakt het niet veel uit. Alleen een competitie met een oneven aantal ploegen is onwenselijk.’’

De suggestie dat Staphorst heel kansrijk is omdat het - samen met Unitas - de meeste punten (47) heeft gehaald in de hoofdklasse, wordt door Miggels genuanceerd. ,,Omdat je niet weet wat de criteria zijn die gehanteerd worden. Er is helemaal ook niets toegezegd. We moeten gewoon rustig wachten op wat er in Zeist wordt beslist.’’

Grote kans

Collega Jan van de Heuvel van Sportlust’46 uit Woerden, koploper in de hoofdklasse A, laat tegenover RTV Utrecht weten dat hij de kans op promotie voor zijn club groot acht. ,,De kans dat wij promoveren is groter dan 50 procent’’, denkt Van de Heuvel.