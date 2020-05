Derde divisies naar 18 ploegen, Staphorst kan de vlag uitsteken

Het was een tijd onduidelijk of de derde divisies, zoals oorspronkelijk gepland, van zeventien naar achttien ploegen zouden gaan. Vanwege de coronacrisis, waardoor de competities sowieso niet voor 1 september kunnen beginnen, werd ook over een kleinere competitie met zestien clubs gesproken. De CVTD, de belangengroep van de tweede en derde divisie, had een duidelijke voorkeur voor achttien ploegen en de KNVB gaat daar in mee.

In de divisies met 18 ploegen is plaats voor liefst zes hoofdklassers. Dat betekent dat er zeker een plaatsje is gereserveerd voor Staphorst, de hoofdklasser die in het afgelopen seizoen de meeste punten - en het beste puntengemiddelde - heeft gehaald.

Zwart op wit

Toch is voorzitter Benny Miggels nog niet genegen om de deur van de kantine op Het Noorderslag open te gooien voor een feestje op 1,5 meter. ,,We hebben bericht gehad dat de divisies worden uitgebreid naar 18 teams. Ik heb er ook wel vertrouwen in dat het goed komt. Maar dit soort zaken wil ik graag zwart op wit zien.’’

Wat er ook gebeurt, Miggels houdt gemengde gevoelens over aan het seizoen. ,,Een divisie met 18 teams is voor ons mooi, maar het betekent ook een flinke afroming van de hoofdklasse.’’ De kans is namelijk groot dat ook ACV, de nummer twee van de hoofdklasse B, komend seizoen in de derde divisie speelt.