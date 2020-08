Derdedivisionist Staphorst wil een team zijn, geen duiventil

Over drie weken debuteert Staphorst in de derde divisie. Oud-speler, teammanager en tc-lid Niklas Hof (45) over het samenstellen van de ideale selectie. ,,Wij kiezen niet voor namen.”

Erik Bakker is Erik Bakker, simpel zat. Rustig, altijd vriendelijk, geen poespas. Dus als zo'n voetballer zich aandient, nee, wie is Staphorst dan om te zeggen: bedankt, maar voor jou is hier geen plek?

,,Erik voelt zich niet meer dan een ander”, zegt Hof zaterdagmiddag in het koffiehokje in de kleedkamergang, kort na de oefenzege tegen Rohda Raalte (4-1). ,,Zou iemand door zijn achtergrond als profvoetballer heel erg naast zijn schoenen lopen, dan knappen wij daar snel op af.”

Persoonlijkheid

Wat Hof ermee wil zeggen: Staphorst gaat niet blind af op naam en faam. Dat andere topamateurs in de regio dat wel doen, is hun goed recht, vindt de oud-verdediger. Maar zijn club, over drie weken debutant in de derde divisie, houdt er een andere werkwijze op na. De persoonlijkheid is van groot belang. ,,Sommige clubs willen het beste van het beste halen op individueel gebied, spelers die het verschil maken. Maar past zo iemand ook in het team en bij de club? Dat proberen we tijdens de gesprekken te voelen. Wat voor persoon ben je? Hoe sta je in het leven? Dat soort vragen.”

Quote Wij halen nooit de Messi’s en Ronaldo’s, maar wel wat daar net onder zit Niklas Hof

De status van een voetballer komt dan niet meteen naar voren. ,,Wij halen nooit de Messi’s en Ronaldo’s, maar wel wat daar net onder zit.” Hof geeft als voorbeeld Mike Reuvers, in 2016 als vrij onbekende vleugelaanvaller overgekomen van SVBO. ,,Maar je kunt niet alleen maar dat soort jongens halen.” Wat hem brengt bij het type-Bakker, vorig seizoen halverwege ingevlogen na een kort avontuur in Finland. ,,Zo’n speler voelt als een zekerheid.”

Draagvlak weg

‘Nee’ zeggen hoort ook bij de functie van tc-lid van Staphorst. Zeker de laatste twee jaar. Sinds april heeft Hof van zeker zes spelers een appje ontvangen met de vraag of er nog plek is. ,,Écht goede spelers, hè. Maar als wij tevreden zijn over de jongens die we al hebben... We kunnen wel voor een linksbuiten gaan die nóg beter is, maar waarom? Dat doet ook wat met het groepsproces.” Met een karrenvracht aan nieuwelingen kweek je niet een team, maar een duiventil, vindt Hof. ,,Dan is het draagvlak heel rap weg.”

En wat voor signaal geef je daarmee af aan eigen jongens? De huidige selectie herbergt zeven pure Staphorsters en twee Rouveners, lang niet allemaal vaste waarden. Die komen uit andere oorden: Ommen, Assen, Hardenberg, Hoogeveen. ,,Natuurlijk willen we als club meer eigen spelers. Maar doen we het met allemaal jongens uit het dorp, dan is de consequentie waarschijnlijk dat je twee tot drie klassen naar beneden gaat.”

Verjaardag of training?

Het doel blijft wel om spelers door te laten stromen. Hof kent de talenten van O13 tot en met O19 en weet dus wie eraan komen. ,,Als jonge voetballer moet je er wat voor laten om het eerste te halen. Dat besef, vooral bij ouders, is er soms te weinig. Het is nu niet altijd vanzelfsprekend dat een speler op dinsdag op de training is. Een verjaardag? Je kunt ook kiezen om wél te trainen. Soms is het best lastig om die boodschap over te brengen. Een kans krijg je niet, die moet je verdienen.”