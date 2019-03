DESZ contracteert Pim Kaagman als nieuwe trainer

Het laatste fluitsignaal van de winstpartij in en tegen Meppel had nog maar net geklonken of de club uit Zwartsluis maakte het nieuws bekend.

DESZ was al langer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat het huidige trainersduo Jan Derk Brandsma en Leo Blom in februari bekendmaakte in de zomer over te stappen naar Staphorst. Ondanks dat ze in december vorig jaar nog hun dienstverband met een jaar hadden verlengd.