DESZ rekent af met FC Meppel

De bezoekers uit Meppel wisten, vooral in de eerste helft, prima partij te bieden. De ploeg van trainers Bernard Koning en Robert Knoll kwam goed voor de dag, zette de tegenstander regelmatig onder druk, was in die fase de betere en kon via Emiel Kwant op voorsprong komen. Hij schoof de bal echter voorlangs. In het eerste bedrijf kreeg ook DESZ een prima kans, maar Cor Koning schoot een halve meter naast.