DESZ ziet buitenspeler Esteie gaan en vleugelspits Witte komen

Witte (21) maakte in het afgelopen seizoen 9 doelpunten voor VHK. Hij wilde graag op een hoger niveau spelen en dat is gelukt met de stap van een vierde- naar een tweedeklasser.

In Zwartsluis kan Witte snel in het elftal komen door het vertrek van de jonge Esteie (18). Vanwege een opleiding in het leger zal Esteie niet alle trainingen mee kunnen maken en ook wedstrijden missen. Esteie, die in de tweede klasse 4 doelpunten produceerde, haakt aan bij d’Olde Veste O19, dat op hoog niveau speelt in de jeugdcompetitie.