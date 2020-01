Deventenaar Hameka dolt en dribbelt al vijftien jaar bij Activia

Na de successen is het zwoegen voor Oeken in de derde klasse

11:12 Van de beste prestatie uit de clubhistorie naar een zaterdagderdeklasser in woelig water. Dat is het verhaal van Oeken in een notendop. Morgen wacht de cruciale degradatiekraker in 3A tegen hekkensluiter Redichem. Volgens aanvoerder Roel van Agtmaal wordt het aan- of afhaken.