Deventer volledig onder voet gelopen

Twello boekt 25e zege op rij

13:53 Twello leek het debuut in de vierde klasse afstand te moeten doen van de historische zegereeks van vorig seizoen. Maar Cihan Özer en Jesse Knetsch schoten de ploeg in de laatste vijf minuten bij het Apeldoornse WWNA naar een 2-3 zege. Twello boekte de 25e competitiezege op rij, al ging dat moeizaam. ,,De jongens zaten er doorheen, dat heb ik vorig jaar niet gezien. Het is een tandje zwaarder", zei trainer Salim Özer. ,,Het was gespannen. Dat we tweemaal scoren, was geluk."