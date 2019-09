Deze drie clubs vielen van hun geloof en stapten over naar de zaterdag: ‘Anders waren we er niet meer’

Batavia ’90 | Overgestapt in seizoen 2015/2016

,,Als we de overstap naar de zaterdag niet hadden gemaakt, waren we ten dode opgeschreven'', zegt Batavia'90-voorzitter Marco Knippenberg.

De club uit Lelystad leeft weer. Het ledenaantal steeg volgens Knippenberg explosief van 120 naar 800. De kantineinkomsten zijn verdubbeld. Hij noemt het verschil ongekend. ,,Het elftal dat we hebben in kwaliteit en kwantiteit, hadden we op de zondag nooit gekregen. Bovendien staat er aardig wat volk langs de kant. Op de zondag kwamen er drie mensen en een konijn kijken.''

De enorme groei van de club gaat gepaard met enige kopzorgen. Met het geringe aantal kleedkamers moet efficiënt worden omgegaan. Ook het aantal velden (vier) is krap. De club heeft maatregelen genomen. ,,De F-pupillen beginnen een half uur eerder, om 08.30 uur. Het eerste start juist een half uur later dan gebruikelijk, om 15.00 uur. De veteranenteams spelen op de vrijdagavond. Anders moeten ze op zaterdag spelen en dat lukt niet.''

Door de drukte heeft de buurt enige overlast. Er is één ontsluitingsweg van het sportpark. De wijk rond de Doggersbank staat daardoor vol met auto's. ,,We zijn erover in gesprek met de gemeente.''

Batavia'90 kan zich verheugen op een mooi seizoen, de club speelt na de promotie in de tweede klasse G tegen de stadgenoten Lelystad'67 en Unicum.

Eerbeekse Boys | Overgestapt in seizoen 2018/2019

Eerbeekse Boys proefde afgelopen seizoen voor het eerst met het prestatieteam van de zaterdag. ,,Er waren 112 leden voor een overstap en slechts 8 tegen. De leden hebben bepaald'', zegt voorzitter Ronald van der Vliet. Van een vol sportpark was in maart nog geen sprake. Bij het duel met Almen stonden er hoogstens tachtig toeschouwers langs de kant. Vooral van middelbare leeftijd, jeugd ontbrak. De drukte is volgens Van der Vliet wel degelijk toegenomen, maar hij denkt komend seizoen nog meer toeschouwers te mogen verwelkomen. ,,Want wij hebben nu zelfs twee selectieteams op zaterdag.''

Van der Vliet vindt dat de overstap sportief gezien goed heeft uitgepakt. De club promoveerde direct naar de derde klasse. ,,We hadden niet verwacht dat we dit niveau konden behouden. Er is namelijk afscheid genomen van een paar jongens die op de zondag wilden voetballen.''

RDC | Overgestapt in seizoen 2017/2018

Bij RDC in Deventer groeit het zaterdagvoetbal. De doorstromende jeugd wil niet meer op zondag voetballen in verband met andere activiteiten. ,,Maar er is wel recreatief voetbal op zondag'', zegt Roy Beumer, technisch coördinator van de selectieteams.

Beumer ziet nu meer toeschouwers op de zaterdag dan dat de club eerst had in een heel weekeinde. Hij merkt ook dat RDC meer een eenheid is geworden. ,,Soms begeleiden jongens uit het eerste in de ochtend de jeugdteams. Per team staan er soms twee spelers van het eerste elftal langs het veld. Die spelertjes komen daarna kijken bij hun begeleiders.''

Sportief gezien heeft de overstap nog niets opgeleverd. ,,We zijn twee keer gedegradeerd, maar kijken niet naar de korte termijn.'' De club heeft een vijfjarenplan. ,,We willen vanaf 2022 of 2023 structureel in de tweede of derde klasse spelen.''