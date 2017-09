DFS heeft hogere prioriteit dan PSV

,,Jazeker. Het leeft enorm bij de club en de voorbereidingen zijn al in volle gang. De kaartverkoop is begonnen en dat loopt als een tierelier. SDC Putten staat op zijn kop. Mijn familie en vrienden komen allemaal kijken. Veel mensen spreken ons aan, maar ik kan nog wel normaal over straat. Ik ben nog geen beroemdheid, haha."

,,In de voorbereiding speelden we tegen Feyenoord, ook die wedstrijd werd live uitgezonden. Als ik tegen PSV ook speel, dan ben ik twee keer in twee maanden op televisie geweest. Dan gaat het hard met de bekendheid, haha!"

,,Haha ja, maar ik denk niet dat we winnen. We gaan inzakken en hopen op het beste. PSV is natuurlijk tien keer zo goed als wij. Dat is niet erg, we gaan onze huid duur verkopen. Tegen JVC Cuijk en Odin'59 (de derdedivisionisten werden door SDC Putten uitgeschakeld in de voorronde van het bekertoernooi, red.) zakten we ook in, stonden we compact en loerden we op de counter. Daar kregen we best wat kansen mee. Dat gaan we tegen PSV naar verwachting ook doen, alleen zal de uitslag dan waarschijnlijk iets anders zijn... Misschien krijgen we één of twee kansjes, maar ik denk dat zij ook wel wat kansen krijgen, haha. Als ik speel, kom ik tegenover Hirving Lozano te staan. Of ik hem de wedstrijd uit ga trappen? Haha nee, dat niet."

,,Absoluut niet. De competitie heeft de prioriteit. We willen goed starten, dat zal lastig zat worden. Over PSV hebben we het even gehad na de loting. Het is een fantastisch tussendoortje, maar de focus ligt op de competitie. De wedstrijd tegen Huizen, twee dagen na PSV, is overigens verzet naar 11 november. Het was te kort dag na PSV."

,,Zeker. We moeten de competitie sterk beginnen. We hebben drie derdedivisieclubs verslagen in de voorbereiding, ook Magreb'90. De nieuwe trainer Michael van den Berg is een aardige man en we hebben nu al goede resultaten geboekt. Hij bevalt zeker."