Diego Michiels is wilde haren kwijt

Ruim acht jaar geleden verliet Diego Michiels (28) Go Ahead Eagles en stapte op het vliegtuig naar Indonesië, het geboorteland van zijn vader Robbie en diens familie. ,,Ik kan een boek schrijven over wat ik hier heb meegemaakt. Van vluchten uit stadions in gepantserde politieauto's tot in brand gezette tribunes. We hebben een voorzitter van 24 die de club op zijn 19e overnam en werd geschorst omdat hij een scheidsrechter schopte. Zoiets zie je niet in Europa hè?"