Diender gaat de uitdaging bij CSV niet uit de weg

Een smalle selectie, een troosteloze plek op de ranglijst en een onrustige vereniging. Dat zijn bepaald geen omstandigheden om je eerste stappen te zetten als hoofdtrainer. Emiel Diender (36) uit Kampen is niettemin vol vertrouwen, maar denkt ook verder dan de korte termijn: ,,Er zijn belangrijkere zaken dan de stand op de ranglijst."

Hoe ben je zo terechtgekomen bij CSV'28?

,,Ik ben na mijn voetballoopbaan direct trainer geworden van het tweede elftal van DOS Kampen. Ik had vanwege de komst van een derde kind en mijn drukke baan als docent bewegingsonderwijs, besloten om een jaar niets te doen. Ik dacht: dat valt allemaal niet te combineren. Alleen, het gaat allemaal zo goed, dat ik openstond voor een nieuwe uitdaging. Via via kwam ik in contact met CSV'28. Ik vroeg mij af: waarom zou ik het geen kans geven? Een club op derde klasse-niveau, die bij mij past en mij aanspreekt, is prima voor mij als startende hoofdtrainer.”

Is dat wel zo? Er is nogal wat gebeurd bij het eerste elftal en de club. Een schimmenspel rondom het vertrek van trainer Marin Reijnders, zijn tijdelijke vervanger en jouw huidige assistent René Kaltofen, die maar even voor de groep mocht staan en slechts één overwinning in veertien wedstrijden. Wat trof je allemaal aan?

,,Vooropgesteld: je hebt een smalle selectie, je staat onderaan en dan komt er ook nog eens een nieuwe trainer. Dat is bepaald niet gemakkelijk. Maar ik zie een frisse groep, die ontzettend jong is en technisch heel goed uit de voeten kan. Ze zijn voor niemand bang en er is helemaal geen degradatiestress. Natuurlijk, als je bovenaan staat, is iedere trainer leuk. De realiteit is dat we helemaal onderaan staan. Aan mij de taak om er plezier in te krijgen, de speelwijze duidelijk te maken en jongens uiteindelijk beter te maken. Wat ik doe is duidelijk, open en eerlijk communiceren, veel praten en vertrouwen geven. Iedereen krijgt ook ruimte om te zeggen hoe hij er over denkt. Naast trainer in het veld ben ik ook echt een pedagoog buiten het veld.”

CSV'28 heeft 1300 leden, de jeugd speelt op hoog niveau, hoe kan het dan toch dat je onderaan bungelt in de derde klasse?