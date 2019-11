Diepenveen en Colmschate schieten niets op met remise

Op een zonovergoten sportpark Zunnebargh schotelden de laagvliegers de toeschouwers een matig duel voor. De intenties waren goed, maar het maken van goede keuzes bleek wat lastiger. In het eerste bedrijf had de thuisploeg het meeste spelaandeel, maar tot grote kansen leidde dit niet. Ook Colmschate kon hier maar weinig tegenover stellen. Uit het niets kwamen de gasten na een half uur spelen op voorsprong. Jard Kamperman Leferink kon profiteren van weifelend optreden van de Diepenveen-defensie: 0-1. In het restant van de eerste helft belandde een inzet van Diepenveen-spits Gijs de Rooij de paal.

Na de thee kreeg Kamperman Leferink een grote kans om de score te verdubbelen, maar hij zag zijn inzet stuiten op doelman Nick Witteveen. Uit de tegenstoot kwam Diepenveen via Jeffrey Blanken op gelijke hoogte: 1-1. Tien minuten later was het weer raak voor de thuisploeg. Pepijn Wollenberg soleerde met speels gemak door de verdediging van Colmschate en schoof de bal langs Ian Bos: 2-1. De ploeg van trainer Martin Dollenkamp verzuimde om de wedstrijd in het slot te gooien, waardoor Colmschate in de wedstrijd bleef. In de slotfase speelden de gasten alles of niets en dit resulteerde in de gelijkmaker van Hidde Hekkert. Zijn inzet werd van richting veranderd, waardoor goalie Witteveen kansloos was: 2-2. Hierna kreeg spits Jarmo van ’t Hof zelfs nog de kans om Colmschate de overwinning te schenken, maar Witteveen wist zijn inzet te pareren.