Diepenveen gaat door met Dollenkamp

SVBV moet Ulftse Boys in slotfase gelijkspel toestaan

20:05 SVBV stond al na tien minuten met 2-0 voor tegen het bezoekende Ulftse Boys. Het leek erop dat de thuisploeg zijn eerste overwinning zou binnenhalen. Uiteindelijk gebeurde dat niet, want na negentig minuten voetbal stond er een 3-3 stand op het scorebord. Bij 2-2 wist het keurkorps van trainer Toon Hillebrand in de 87e minuut een 3-2 voorsprong te nemen. In blessuretijd kwamen de gasten alsnog langszij.