Diesel Drost draait warm bij HHC in Ziyech-rol, maar hattrick blijft uit

De wedstrijd zit op driekwart als Jesper Dost zijn duim opsteekt naar de bank. ‘Laat mij maar staan’, wil hij maar zeggen. Bij HHC willen ze niets overhaasten, ze zitten ze niet op een blessure van de nieuweling te wachten. In dit stadium is het wikken en wegen, zegt trainer Bert van Hunestijn daarover. ,,Ik heb na PEC (waar zijn contract niet werd verlengd, PS) qua voetbal niet zoveel meer gedaan. Wel in de sportschool gezeten, maar dat is anders dan voetbal. Ik had de eerste twee weken bij HHC qua conditie moeite om aan te haken. De beste manier is om wedstrijden te spelen”, verklaart Drost, die pas zijn derde wedstrijd speelt voor de Hardenbergse tweededivisionist.