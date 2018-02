Dieze West geeft wedstrijd tegen Noord Veluwe Boys in een paar minuten uit handen

Noord Veluwe Boys is geklommen naar de achtste plaats in 4C en heeft nog één of twee wedstrijden tegoed op de clubs waar het door wordt omringd in de middenmoot. Voor Dieze West blijft het punten sprokkelen, maar de laatste keer dat het een resultaat haalde dateert al weer van 25 november, toen het met 5-3 van Wilsum won. Tegen Noord Veluwe Boys moest trainer Henry Landman weer alle zeilen bijzetten om een elftal op de been krijgen. Net zoals een week eerder moesten spelers van het tweede en derde er aan te pas komen.

Een helft lang gaat het redelijk gelijk op en is Noord Veluwe Boys de gelukkigste als het op slag van rust met een zondagsschot van Emel Ugljanin op voorsprong komt. Na een goede hervatting komt Dieze West al snel in de tweede helft langszij door een poeier van ex-SVI-speler Wesley Richardson, maar vervolgens geeft het de wedstrijd in een paar minuten tijd uit handen. Eerst scoort Joël Veldman met een doelpunt dat veel te mooi is voor deze wedstrijd in de kelder van het amateurvoetbal. Veldman verlengt een voorzet van de zijkant tot over de doellijn met een hakje achter het standbeen langs. In de 53ste minuut kopt topscorer Ronald Winter de 1-3 tegen de touwen.