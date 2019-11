Dieze West verliest van ’t Harde, dat is even wennen

Zaterdagmiddag heeft Dieze West in de vierde klasse D haar eerste nederlaag van het seizoen geleden. Op Sportpark Het Hoge Laar verloor de thuisclub met 1-2 van ’t Harde. Trainer van Dieze West, Tom IJzerman en rechtsback Melih Senturk laten hun licht schijnen over de verloren wedstrijd waar naar eigen zeggen ‘’een gelijkspel terecht was geweest.’’

,,Het was een leuke wedstrijd’’, vertelt IJzerman. ,,Het spel ging over en weer en we hadden allebei het doel om te winnen. Na een uur merkte je wel dat beide ploegen niet meer de krachten hadden om uiteindelijk voor de winst te gaan. Helaas krijgen we door een individuele fout een goal tegen. Over de gehele wedstrijd gezien, hadden we niet mogen verliezen. Een 1-1 was een prima resultaat geweest. Het is zuur dat je verliest en dat van een concurrent. We mogen tot nu toe wel hartstikke blij zijn met hoe het tot nu toe gaat. We hebben negen wedstrijden gespeeld en dit was het eerste verlies.’’

Zure nederlaag

Rechtsback Senturk zag dat zijn ploeg goed begon aan de eerste helft. ,,Maar dan verzwakken wij een beetje. Heel zuur valt dan die 0-1. Na de rust zijn we goed terug gekomen en maakte we de verdiende gelijkmaker. Daarna hadden wij veel balbezit en hadden ze veel moeite om het allemaal te belopen. Vervolgens gaat door een persoonlijke fout gaat die bal er dan in. Een gelijkspel was zeer verdiend geweest.’’ De rechtsback is redelijk tevreden over zijn eigen spel. ,,Ik denk dat ik goed heb gestaan als rechtsachter, want mijn man heeft mij niet echt uitgespeeld. De eerste helft hadden ze alleen die goal en in de tweede helft hebben ze eigenlijk ook niet een grote kans gehad. Het stond achterin goed bij ons.’’

Schorsingen

De trainer van Dieze West mistte door een aantal schorsingen drie spelers: Junny Samboe, Levi el Atiaoui en Mourad Ouali, maar daar moet je volgens IJzerman ‘’Niet over zeiken’’. ,,Het heeft in die zin invloed omdat dat het goede spelers zijn, maar schorsingen gebeuren nou eenmaal in de voetballerij en dan moeten er andere jongens opstaan.’’ Senturk vult aan: ,,Die rode kaarten hebben we gepakt door praten en dat is gewoon heel dom, want we hadden die spelers vandaag goed kunnen gebruiken. Ik geef de KNVB gelijk in hun beslissing, zij doen ook gewoon hun taak.’’

Kampioenschap

Dieze West zal altijd voor de prijzen spelen volgens de trainer. ,,Met de periodetitel op zak, hebben wij de garantie op het spelen van de nacompetitie. Als dat nou het kampioenschap is of de nacompetitie, uiteraard willen wij en alle clubs promoveren. Wie dat wordt, zullen we zien.’’ Senturk voegt daaraan toe: ,,Als wij gewoon ons spel blijven, spelen denk ik dat wij gewoon kampioen gaan worden.’’

Stukje tand eraf