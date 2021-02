Dieze West ziet Lohman en El Atiaoui terugkeren

Lohman (28) en El Atiaoui (26) hebben een verleden bij Dieze West. Ze speelden bij de paarswitten in 2016-2017, toen de volksclub in de hoofdklasse van de zondagamateurs acteerde. Na de overstap van Dieze West naar het zaterdagvoetbal droeg Lohman de shirts van MSC, Alcides en SVI. El Atiaoui promoveerde tijdens zijn vier seizoenen in Ittersum met SVI naar de eerste klasse.