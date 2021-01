Dik Runherd gaat voor een derde seizoen in Vilsteren

SPELERSCARROUSEL Werkhoven, Reinders en Ezafzafi langer bij Excelsior'31, Diks zoekt wat nieuws

30 december De regio is ook komend seizoen goed vertegenwoordigd in de selectie van Excelsior'31. Givan Werkhoven, de spits uit Deventer, speelt nog zeker twee jaar in Rijssen, waar Dérian Reinders en Hakim Ezafzafi ook langer blijven. Jammaro Diks vertrekt na het seizoen wel.