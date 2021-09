Dikke nederlaag kan feeststemming in Barchem niet verpesten

Dat laatste is zeker niet het geval. De rivaliteit leeft bij de vereniging en zeker ook in het dorp. Het complex is met een extra bar en stevige geluidsinstallatie mooi opgetuigd voor de wedstrijd, waarbij ook veel publiek van de uitspelende club wordt verwacht. De verwachtingen zijn hooggespannen in Barchem en voorzitter Mentink heeft er duidelijk plezier in. ,,Ik heb de afgelopen week wel veel contact gehad met de voorzitter van Lochem, ja. Deels over praktische zaken maar daarnaast ook wel over de wedstrijd zelf.’’