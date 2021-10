Dikke nederlaag moet harde les zijn voor Steenwijkerwold

Derde klasse dWilko Vroege bekijkt de laatste, zinloze minuten van de wedstrijd vanonder z’n paraplu. De aanvoerder is gewisseld en heeft reeds gedoucht. Na een korte samenvatting van zijn én Steenwijkerwolds tegenvallende wedstrijd tegen HODO (5-1 verlies), kijkt Vroege naar boven. Zuchtend: ,,Het is hondenweer.. en het was ook een hondenwedstrijd.”

Dansend op de golven van vorige week zondag, nog dronken van geluk, heeft iedereen er zin in bij Steenwijkerwold. Er werd zeven dagen geleden met 1-0 gewonnen van USV. Behalve de zege, is vooral het vertoonde spel de reden van het huidige optimisme bij de thuisclub. Een feesttent schurkt tegen de kantine aan, uit de speakers galmt feestmuziek en de eerste koude biertjes vinden hun weg naar de rechtmatige eigenaar. Langs de kant van het veld wordt ondertussen een nieuw scorebord onthuld. Sponsoren worden bedankt en dan is het tijd voor realiteit.

En die is minder feestelijk dan verwacht en/of gehoopt. Nog voor Steenwijkerwold op achterstand komt (tiende minuut), heeft trainer Gerjan van der Hoogen zijn ploeg al gezegd dat ‘we overal een stap te laat komen’. Balbezit lijkt voor de thuisploeg van secundair belang. Dat constante inleveren - en het vervolgens halfslachtige omschakelen daarop – zorgt dat Steenwijkerwold niet van haar eigen helft afkomt. Het is vragen om tegendoelpunten en die vallen in de 10de en 23ste minuut. Waarbij de 0-2 een vrije trap is die door Stefan Kikkert droogjes in de kruising wordt geschoten. ,,Dankzij een domme overtreding van mij”, weet Vroege, die in die fase niet zijn meest gelukkige minuten van de middag beleeft. Vroege ligt kermend op de grond na een ongelukkige botsing waarbij hij hard in zijn rechterzij wordt geraakt. ,,Da’s nu nog pijnlijk hoor. En vlak daarvoor had ik ook al een bloedneus na een tikje in een duel.”

Meer blaffen dan bijten

Het goede nieuws is dat de rust met ‘slechts’ 0-2 wordt bereikt. Een kwartiertje opdrogen, de koppies bij elkaar en nieuwe geestdrift aanwakkeren, lijkt in de eerste fase van het tweede bedrijf vruchten af te werpen. Er wordt náár de kantine (en feesttent) toe gevoetbald: da’s altijd een officieus voordeel en de thuisploeg zet HODO zowaar een beetje onder druk. Het is meer blaffen dan bijten, maar vooruitgang is vooruitgang.

Quote Kwestie van instelling, dit. Laat dat de harde les zijn Wilko Vroege, Steenwijkerwold

Juist als er een aansluitingstreffer in de lucht hangt, is één slordigheidje van de thuisploeg genoeg om wéér een tegentreffer te moeten toestaan. ,,In plaats van 1-2, wordt het 0-3. Verdorie”, zegt Vroege, die wrang genoeg vlak na deze domper zijn ploeg op het nieuwe scorebord zet. ,,En ook toen kon het nog, hè. Want we kregen een enorme kans op de 2-3”, weet Vroege, verwijzend naar het scherpe schot van Colin Peemen, dat rakelings langs de verkeerde kant van de tweede paal scheert.

HODO maakt in de resterende tijd ‘maar’ twee van een lange rij kansen af. Vroege is dan al gewisseld en heeft onder de douche kunnen reflecteren. De forse nederlaag moet een goede les worden, als het aan hem ligt. ,,Kwestie van instelling, dit. Wat ons vorige week zo goed maakte, ontbrak vandaag: instelling, overtuiging. Laat dat de harde les zijn.”