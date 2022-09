Districtsbeker: FC Zutphen verslaat stadgenoot Be Quick, spektakelstuk tussen Oeken en Harfsen

bekervoetbal deventerAls het meezit kunnen de teams in het amateurvoetbal na twee jaar corona-problemen voor het eerst weer een normaal toernooi om de districtsbeker spelen. De toernooien beginnen traditioneel voor de competitiestart met drie bekerwedstrijden.

Voor de amateurvoetballers ging het bekertoernooi op 3 en 4 september van start. Dit weekend worden de laatste wedstrijden uit de poulefase afgewerkt. Daarin bleek FC Zutphen met 0-2 te sterk voor stadgenoot Be Quick. Alle uitslagen van de duels die gespeeld zijn in het bekertoernooi en het resterende programma zijn te vinden in onderstaand overzicht.

Groep 1-13

AZC - VVG 25 3-2

OBW - AZC 2-3

17 september

AZC - Dieren 2-5*

*AZC gaat als nummer 2 door naar de volgende ronde

Groep 1-14

Schalkhaar - WSV 1-6

Columbia - Schalkhaar 4-1

17 september

AGOVV – Schalkhaar 1-0

Groep 1-15

Vorden - Voorwaarts 1-5

Voorwaarts - DZC ‘68 1-3

Vorden - Witkampers 2-1

Witkampers - DZC 1-4

17 september

DZC - Vorden 6-2

18 september

Witkampers - Voorwaarts (14:00 uur)

Groep 1-23

Lemelerveld - EMMS 7-2

17 september

Gramsbergen - Lemelerveld 3-4*

*Lemelerveld als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 2-07

Drienerlo - EGVV 1-1

EGVV - Heracles 5-0

17 september

EGVV - EMOS 2-0

Groep 2-11

Elspeet - Sportclub Deventer 3-3, Teuge - ZVV’56 1-1

Sportclub Deventer - Teuge 4-3

17 september

Teuge - Elspeet 2-1

Sportclub Deventer - ZVV ‘56 5-1*

*Sportclub Deventer als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 2-15

Oeken - Brummen 0-1, Harfsen - Almen 3-0

Almen - Oeken 1-5, Brummen - Harfsen 4-4

17 september

Almen - Brummen 2-1

Oeken - Harfsen 4-4*

*Harfsen als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 2-17

Mariënheem - Twello 0-4, DES - Helios 0-9

Twello - DES 4-2, Helios - Mariënheem 11-0

17 september

Helios - Twello 2-1*

Mariënheem - DES 1-5

*Helios als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 2-22

Be Quick Zutphen - Blauw Wit ‘66 2-1, FC Zutphen - Koninklijke UD 5-0

Koninklijke UD - Be Quick 0-3, Zutphen Blauw Wit ‘66 - FC Zutphen 4-6

Koninklijke UD - Blauw Wit ‘66 1-5

17 september

Be Quick Zutphen - FC Zutphen 0-2*

* FC Zutphen als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 2-27

SP Eefde - VEVO 0-2, VSW - FC RDC 3-2

FC RDC - SP Eefde 3-2

17 september

VEVO - FC RDC 5-0*

VSW - SP Eefde 2-2

*VEVO als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 3-01

De Hoven - Emst 6-1, Beekbergen - SHE 5-0

SHE - De Hoven 0-2, Emst - Beekbergen 0-1

18 september

Emst - SHE (14:00 uur)

Beekbergen - De Hoven (14:00 uur)

Groep 3-02

Basteom - Keijenburgse Boys 2-4

Dierense Boys - Basteom afgelast, scheidsrechter niet opgekomen

18 september

Wolfserveen - Basteom (14:00 uur)

Groep 3-03

Heino 2 - Activia 6-3, Raalte - Wesepe 1-0

Activia - Raalte 4-3, Wesepe - Heino 2 0-6

18 september

Heino 2 - Raalte (10:30 uur)

Wesepe - Activia (14:00 uur)

Groep 3-05

DEO - Buurse 1-1

VIOS B - DEO 3-0

18 september

DEO - Hoeve Vooruit (14:00 uur)

Groep 3-07

Balkbrug - Nieuw Heeten 0-1

18 september

Hoonhorst - Nieuw Heeten (14:00 uur)

Groep 3-09

GSV ‘63 - Diepenheim 6-1

TVO - GSV ‘63 0-1

Hector - GSV ‘63 0-1*

*GSV als poulewinnaar door naar volgende ronde

Groep 3-12

sv Orderbos - Colmschate 2-3, SV CCW ‘16 - IJsselstreek 2-2

Colmschate - CCW ‘16 11-1, IJsselstreek - Orderbos 3-5

18 september

sv Orderbos - CCW ‘16 (14:00 uur)

IJsselstreek - Colmschate ‘33 (14:00 uur)

Groep 3-15

Go Ahead Deventer - Turkse Kracht 1-1, SC Klarenbeek - De Gazelle 8-1

De Gazelle - Go Ahead Deventer 3-0, Turkse Kracht - SC Klarenbeek 1-0

18 september

Go Ahead Deventer - SC Klarenbeek (14:00 uur)

De Gazelle - Turkse Kracht (14:15 uur)

Groep 3-22

Heeten - Diepenveen 2-1, Terwolde - Epse 1-5

Diepenveen - Terwolde 3-0

Epse - Heeten 0-2

18 september

Diepenveen - Epse (14:00 uur)

Terwolde - Heeten (14:00 uur)

Groep 3-24

Sallandia - Robur et Velocitas 2-0, Victoria Boys - Wissel 7-1

Robur et Velocitas - Victoria Boys 6-3, Wissel - Sallandia 1-5

18 september

Sallandia - Victoria Boys (14:00 uur)

Wissel - Robur et Velocitas (14:00 uur)

Groep 3-27

Broekland - Voorst 2-0, Sc. Overwetering - Loenermark 5-2

Voorst - Sc. Overwetering 0-2, Loenermark - Broekland 2-3

18 september

Broekland - Sc. Overwetering (14:00 uur)

Loenermark - Voorst (14:00 uur)

Groep 3-28

SVBV - MEC 2-4.

UDI - SVBV 4-1

18 september

Phenix - SVBV (14:00 uur)

Groep 3-29

Zenderen Vooruit - SDOL 1-3, Vilsteren - Almelo 0-2

SDOL - Vilsteren 5-0

18 september

SDOL - Almelo (14:00 uur)

Vilsteren - Zenderen Vooruit (14:00 uur)

Groep 3-33

Sportlust Vroomshoop - Haarle 3-5

Haarle - DSVD 2-2

18 september

Markelo - Haarle (14:00 uur)

Groep 3-34

DAVO - VV Lettele 2-3

Wijhe - DAVO 8-2

18 september

Wijhe - VV Lettele (14:00 uur)

Groep 3-38

Holten - Fleringen 4-2

KOSC - Holten 1-2

18 september

Bentelo - Holten (14:00 uur)

Groep 3-47

Ruurlo - Reünie 2-0

Reünie - Pax 0-4

Halle - Ruurlo 0-3

18 september

Ruurlo - Pax (14:00 uur)

Halle - Reünie (14:00 uur)

Groep 3-50

Warnsveldse Boys - SV Kilder 2-3

Doetinchem - Warnsveldse Boys 3-6*

Warnsveldse Boys als poulewinnaar door naar de volgende ronde

Groep 3-51

Lochem - ABS 2-4

ABS - WVV 1-5

Twenthe - Lochem 2-2

17 september

WVV - Lochem (19:00 uur)

18 september

ABS - VV Twenthe (14:00 uur)