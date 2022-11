Districtsbeker: Fikse nederlagen voor Columbia en Alcides, twee teams Genemuiden gaan door

eerste klasse Geen periodeti­tel, maar wel de hoofdprijs in de loterij voor Martijn Timmer van Dronten

Even mag asv Dronten dromen van de eerste periodetitel, maar koploper Quick’20 haalt het benodigde punt en dus blijft het bij de 2-1 zege in het topduel met Noordscheschut. Alhoewel, middenvelder Martijn Timmer (28) mag in ieder geval nog de hoofdprijs in de loterij ophalen.

19 november