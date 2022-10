Districtsbeker: Ondanks uitblinkende Roters gaat het voor Zutphen vlak voor tijd helemaal mis, Harfsen krijgt ongenadig pak rammel

David te Slaa werd de schlemiel aan de kant van FC Zutphen door een gemiste strafschop in de strafschopserie. Van Kalker, volgens trainer Mark Horsman ‘de liefste jongen van de ploeg’, sloot de wedstrijd misschien nog wel met een naarder gevoel af. Door de rode kaart zal Van Kalker geschorst worden, maar volgens Horsman nam de scheidsrechter bij zijn overtreding natrappen waar.

Daardoor kan de schorsing weleens hoog uitpakken. De vraag was dus hoelang Horsman hem kwijt zal zijn. ,,Daar heb ik geen idee van, maar ik zou het echt heel zonde voor hem vinden. Ik zag het zelf niet. Volgens Hidde zwaaide zijn been naar achter en raakte hij zijn tegenstander, maar was van natrappen geen sprake. Het is geen jongen die iemand doormidden schopt", aldus de trainer.

Die zag de met een hattrick uitblinkende Roters een 2-1 achterstand omdraaien in een 3-2 voorsprong. De spits was in drie duels in 3E (zat., 3e) ook al goed voor drie goals. ,,Hij is snel, tweebenig. Alleen moet hij nog stabieler worden. Het is een jongen die leeft voor doelpunten. Als hij geduldig blijft, gaat hij echt nog wat niveau’s hoger voetballen”, aldus Horsman.

Harfsen krijgt rammel

Vierdeklasser Harfsen kreeg een ongenadig pak rammel bij de Wierdense eersteklasser SVZW. Die walste de Harfsense ploeg met 14-1 volkomen plat. Trainer Erwin Elders was glashelder over dergelijke wedstrijden. ,,Dit is toch geen klap aan? Zij spelen met de helft van het tweede elftal, en voor ons is het ook totaal niet leuk. Ik vind het waardeloos georganiseerd vanuit de KNVB. Misschien moet je zeggen een bekertoernooi van de vijfde tot en met de derde klasse, want dit motiveert totaal niet. Ook al kunnen mijn spelers dit prima relativeren, en deden we tot een half uur bij 3-0 behoorlijk mee. Daarna was het klaar.”

Overige uitslagen

Heino* – Wijhe ’92 5-2

Rohda Raalte* - Helios 2-0

Grol - Ruurlo* 2-0

GSV ’63 – Longa ’30* 1-3

Sp. Deventer* - Beekbergen 2-2. Sp Deventer wns.

*door naar volgende ronde