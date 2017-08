Districtsbeker startsein voor nieuw voetbalseizoen Deventer/Zutphen

Poule 88

AGOVV, Nunspeet, Robur et Vel., Voorwaarts T

Programma

2/9: Voorwaarts T-Nunspeet (17.00)

3/9: Robur et Velocitas-AGOVV (14.30)

9/9: Nunspeet-Robur et Velocitas (17.00), AGOVV- Voorwaarts T (17.00)

16/9: AGOVV-Nunspeet (15.00)

17/9: Voorwaarts T-Robur et Velocitas (14.00)