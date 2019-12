Dit HHC kan kampioen worden

Zolang mogelijk meedoen. Dat is voor Jurjan Mannes voorlopig de doelstelling van HHC in de tweede divisie, waar iedereen van iedereen wint en de verschillen marginaal zijn. Want hoe sterk is IJsselmeervogels wel niet, of AFC? Hebben die clubs niet meer praatjes en centjes... Maar trainer Gert Jan Karsten wil, ook zonder aandringen, de lat best wat hoger leggen. ,,Kampioen worden, daar gaan we voor. Wie de beste ploeg is in de tweede divisie? HHC.’’

Wie HHC ziet schitteren tegen Excelsior Maassluis, kan de boude uitspraak van Karsten wel begrijpen. Als het loopt, is de trein van oranje en zwart niet te stoppen. Vier redenen waarom HHC zomaar op de Markt kan staan, ergens in het voorjaar.

1. Eindelijk doelpunten

De stelregel dat HHC voor de treffers te veel afhankelijk is van Rob van der Leij, gaat tegen Excelsior helemaal niet op. De aanvalsleider is bij de tweede goal betrokken - intelligent overstapje - maar scoort zelf niet en wordt gewisseld in de laatste twintig minuten. Daar is Van der Leij licht chagrijnig over, zoals het hoort, maar Karsten wil Rick Hemmink een tijdje als diepe spits zien spelen. ,,Het werd een kermiswedstrijd, dan kun je wat uitproberen.’' De goals komen dit keer van Mannes (twee), Ravelino Junte (twee) en Serge Fatima. Uit alle hoeken en gaten dus, zoals een trainer het dolgraag ziet. Junte scoorde dit seizoen pas twee keer in 650 minuten tijd, nu maakt hij er twee binnen zes minuten. Bij de eerste de beste twee kansen is het bingo, dan is het heerlijk voetballen.

2. Gegroeid in de breedte

Wie Nick de Bondt, Kevin Görtz en Shkodran Metaj als invaller binnen de lijnen kan brengen, leeft in weelde. ,,Het resultaat van beleid’’, noemt Karsten de groei van zijn ploeg. Waarin Koos Werkman - de man die onmisbaar zou zijn - geruisloos is vervangen door Stephen Warmolts en Fatima, de voetballer en de levende muur in de laatste lijn. Rutger Etten krijgt helemaal geen speeltijd, terwijl hij dit seizoen als invaller al van grote waarde is geweest. ,,Sander Danes zit in zijn laatste seizoen. Verder staat er een team waar HHC jaren mee vooruit kan’’, denkt Karsten.

3. Spelen voor de trainer

Het wil nog wel eens onrustig worden als de trainer zijn vertrek heeft aangekondigd. Op De Boshoek lijkt het tegendeel het geval. HHC won vier van de vijf wedstrijden sinds het bericht kwam dat Karsten vertrekt. En dan heeft FOX Sports dit keer ook nog eens de juiste wedstrijd van de week uitgezocht. Het is een reclamespot voor HHC, en ook niet slecht voor Karsten. De coach heeft inmiddels gesproken met een hoofdklasser, een club met een goed plan. Maar Karsten kan wachten of er iets groters komt, een rivaal uit de tweede divisie. Natuurlijk willen voetballers voor zichzelf kampioen worden. Maar als Karsten daarmee op de schouders de stad uit wordt gedragen, vinden ze dat ook mooi. En verdiend.

4. Mannes is het mannetje

Mannes (27) is de man die te weinig scoort, vindt Mannes zelf. ,,Maar als het lukt, zijn het wel mooie doelpunten.’’ Wat heet. De knal van 22 meter (5-0) is een granaat. Het doelpunt daarvoor is een plaatje. Mannes wordt in de diepte aangespeeld door Ashwin Manuhutu, de bal vliegt van achteren over zijn schouder. Maar dan. De aanname met een lobje over de verdediger, die uitglijdt, is magistraal. En dan nog een lobje, over doelman Jean Paul van Leeuwen, voordat de bal het net kust. ,,Omdat ik niet het idee had dat het anders kon’’, zegt Mannes stralend.