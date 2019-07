Dit is het mooiste doelpunt van het seizoen

Hij is de eerste om te zeggen dat het ook weleens misgaat, zo’n vrije trap. Zeker van die afstand. Maar de bal beroerd ook geregeld het net als Jeroen Bronsink heeft aangelegd. De 30-jarige aanvaller speelt zijn al hele seniorentijd bij VEVO, en dat leverde tot nu toe 192 competitiedoelpunten op. ,,Tegen Zeewolde scoorde ik ook uit een vrije trap, en tegen SEH. En een paar jaar geleden in de wedstrijden om promotie schoot ik ook een paar vrije trappen erin.” De linksbuiten heeft een keihard schot, en neemt dan ook altijd de eerste vrije trap van de wedstrijd. ,,Als ik dan de muur raak, springen ze bij de volgende vrije trap wel opzij.”

Onhoudbaar

Bij het Doelpunt van het Seizoen deed het er niet toe wat de driekoppige muur deed. De spelers van latere kampioen Zeewolde zullen enkel een suis in hun rechteroor hebben gehoord. De doelman deed nog een poging, maar de vrije trap was onhoudbaar. ,,Ik weet nog dat we het moeilijk hadden, en 0-1 achter stonden. Mijn doelpunt was de 1-1. We kregen vleugels, en maakten kort daarna de 2-1.” Het duel eindigde in 2-2, maar het doelpunt van Bronsink kwam ’s avonds nog wel een paar keer langs op beeld.