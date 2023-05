Dit is het programma van de nacompetitie voor de zondagclubs uit de regio

eerste klasse Dalfsen loopt tegen Germanicus langs de rand van de afgrond, maar heeft nog altijd zicht op handhaving

Het moest en het zou deze zondag voor Dalfsen. Winst op hekkensluiter Germanicus was een noodzaak om handhaving in zicht te houden. Dat lukte, maar het ging niet zonder slag of stoot: 2-1. Spits Jeroen Kamphuis was de gevierde man aan de kant van Dalfsen. „Deze is erg lekker. Volgende week moeten we nog één keer gas geven.”