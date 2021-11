Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van het amateurvoetbal in de regio West Veluwe

Derde Divisie

VVOG had weinig in te brengen tegen een sterker Sportlust’46 en verloor met 0-2. De eerste 10 minuten werd de ploeg uit Woerden al drie keer gevaarlijk. Voor VVOG kreeg Dean van Ooijen een kopkans. Mo Bendadi zette Sportlust op een 0-1 voorsprong. Zijn vrije trap werd in eerste instantie nog geblokt, maar in de rebound plaatste hij de bal in de kruising: 0-1 Na rust viel al vrij snel de 0-2. Marley Berkvens schoot de bal van 35 meter met een boog over de doelman Eppink, die in de fout ging bij het uitverdedigen. Bij VVOG vielen Dailey Groenewegen en Jeremy de Graaf geblesseerd uit. De thuisploeg kreeg aanvallend weinig voor elkaar en Sportlust drong niet aan op meer.

VVOG - Sportlust’46 0-2 (0-1). 37. Mo Bendadi 0-1, 51. Marley Berkvens 0-2.