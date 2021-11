Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van het amateurvoetbal in West Veluwe

Van Doornik is sinds dit seizoen eindelijk weer topfit en meteen een vaste waarde in de defensie van WWNA

Daniël van Doornik is terug. En hoe. De nummer twee van WWNA was bijna anderhalf jaar uit de running door een vervelende blessure, maar is sinds het begin van dit seizoen weer volledig inzetbaar. Als verdediger heeft hij een belangrijk aandeel in de ongeslagen status van zijn ploeg na vijf duels, al zat een overwinning er tegen Colmschate zondagmiddag net niet in: 1-1.

31 oktober