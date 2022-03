Dit zijn de uitslagen van de inhaalwedstrijden op de Veluwe: VVOG heeft niets in te brengen tegen Barendrecht, Wapenveld maakt na rust het verschil tegen Vierhouten '82

Derde divisie

VVOG had niets in te brengen tegen Barendrecht, bij rust (4-1) was het al gespeeld. Barendrecht was in de openingsfase oppermachtig: de 1-0 kon niet uitblijven en viel uit de vijfde kans. Job Hoogedoorn miste de kans op 1-1, zijn indraaiende schot ging binnenkant paal. Binnen het kwartier maakte Barendrecht er 2-0 van. Waar El Hamdi en Kurt hun mogelijkheden misten was de volgende kans van Barendrecht opnieuw raak. Jeremy de Graaf deed wat terug op aangeven van Hoogedoorn. Na rust kon VVOG niet meer doen dan de schade beperken en spelers met pijntjes rust geven. ,,We waren er niet en het lukte voor geen meter. Alles ging fout en verdedigend stonden we als team totaal niet goed. Wij waren vandaag heel slecht.’’, aldus trainer Raymond Schuurman, die VVOG na een 20 minuten een kansloze wedstrijd zag spelen. ,,Zij deden het hartstikke goed met veel lopende mensen en kwamen vaak twee tegen een waarbij alles dan goed viel.”

Barendrecht - VVOG 5-1 (4-1). 11. Peter de Lange 1-0, 15. Marouane Bakour 2-0, 20. Bakour 3-0, 22. Jeremy de Graaf 3-1, 39. Bakour 4-1, 70. Ugur Altintas 5-1.