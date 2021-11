Dit zijn uitslagen en doelpuntenmakers uit de Achterhoek, Deventer, Salland en Zutphen

Monsterscore Kees de Jong kent met Steenwijk geen genade voor Blokzijl: 0-13(!)

Het regent en Kees de Jong staat 90 minuten naast de dug-out. Hij geeft vrijwel geen aanwijzingen. ‘Blijven voetballen’, ‘simpel spelen’. Minder is meer. Zijn meest straffe opmerking maakt hij richting eigen reservebank: daarvan wil hij geen kritiek op de scheidsrechter horen. Zo’n middag is het voor Steenwijk in Blokzijl en het resulteert in een dikke overwinning: 0-13.

31 oktober