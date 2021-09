Djordi van der Hoop en Brummen gaan in broedertwist met de winst aan de haal

DISTRICTSBEKER Heino heeft de prinsen, maar mist een koning binnen de lijnen

19 september De jeugdopleiding van Heino heeft ook dit seizoen weer verschillende pareltjes voor de eerste selectie opgeleverd. Maar de echte leider op het veld is nog niet opgestaan. Om zich in de eerste klasse staande te kunnen houden is dat voor de dorpsclub mogelijk de grootste valkuil.