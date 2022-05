DKB heeft aan een helft al genoeg om het arme Tiendeveen helemaal kapot te spelen: 8-0



vierde klasseDKB was bang dat de feestweek in het dorp voor de voetballers negatief zou uitpakken. Maar tegen het zwakke Tiendeveen had de mannen van Jan Otto Benjamins aan een helft meer dan genoeg om het duel te beslissen. De 8-0 van Luuk Boer was louter voor de statistieken.