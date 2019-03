DKB heeft geen problemen met Daarle

In de zevende minuut, het rugnummer van Wachtmeester, werd het spel even onderbroken. Met vuurwerk en een minuut applaus werd zijn plotselinge dood herdacht. Een minuut later maakte DKB prompt de eerste treffer. Erik Groen haalde van grote afstand verwoestend uit. Enkele minuten later herhaalde Jay van de Wetering het kunstje van zijn ploeggenoot en was de 2-0 een feit.