DKB heeft meeste baat bij blessuretijd

Dat gaat helemaal niet verkeerd, want SVV’56 is zeker niet de mindere ploeg. Door de harde wind is goed voetbal niet makkelijk, maar SVV’56 bijt flink van zich af. Als de achterhoede van de thuisclub twee keer slap ingrijpt, staat het dankzij Rick van Dijk en Giovanni Fortuna zelfs 1-2. Daar lijkt het ook de rust mee in te gaan. Scheidsrechter Ron Steen trekt echter maar liefst acht minuten bij. ,,De bal was zo vaak uit het veld”, was zijn verklaring. DKB profiteert daarvan, want in De Krim is geen VAR en de bal die tegen de hand van Peter Bakker gaat, wordt niet gezien door Steen. In de tegenaanval ploft de bal voor Berny Renker, die met wat hulp van de wind voor de 2-2 zorgt.