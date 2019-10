DKB speelt gelijk in vermakelijk voetbalgevecht

Derde divisie VVOG wint voetbalge­vecht van Barend­recht

18:09 Vrijwel de hele wedstrijd was VVOG de betere ploeg in het duel met Barendrecht, maar pas in de laatste fase kon de derdedivisionist het verschil uitdrukken in goals. Op eigen veld werd het 4-2 voor de Harderwijkers.