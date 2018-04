DKB wederom te sterk voor Bruchterveld

Dat DKB won, was op basis van het getoonde spel verdiend. Toch kwam de zege als een verrassing, aangezien Bruchterveld in een goede fase zit en DKB de laatste weken enkele tikken opliep.

Al vanaf het begin van de wedstrijd nam DKB het initiatief in handen. Met opportunistisch spel werden de gevaarlijke aanvallers Berny Renker en Jarko van Zandwijk aan het werk gezet. De grootste mogelijkheid kwam via Jelle Wachtmeester. Zijn goede poging van afstand werd gepareerd door doelman Huisjes.

Houdbaar

Aan de andere kant kreeg ook Bruchterveld kansen. Zo kopte Gijs Odink na een snelle aanval goed in, maar vond hij keeper Kevin Mepschen op zijn weg. Ook in het tweede bedrijf nam DKB het initiatief en scoorde nu wel. Berny Renker draaide goed weg bij zijn directe bewaker en frommelde de 0-1 binnen. Enkele minuten later verdubbelde Jordy van Zandwijk de score. Zijn inzet leek houdbaar, maar vloog toch in de verre hoek binnen: 0-2.