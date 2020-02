Dodelijk effectief SVM wint ruim van Tonego

In de eerste helft deden beide ploegen weinig voor elkaar onder. SVM had iets meer overwicht, maar door de strijdlust van Tonego werd mogelijk gevaar al snel in de kiem gesmoord. Na een klein halfuur spelen was de eerste kans van de wedstrijd voor Tonego, maar Joost op den Kelder schoof de bal naast. Even later lukte het SVM wel om te scoren. Chris Berndsen werd gelanceerd en rondde koelbloedig af: 1-0.