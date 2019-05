Doek valt voor VSW na kansloze nederlaag

Hoofdklasse B Berkum zoals het hele seizoen: net niet

18:43 Berkum heeft het slotduel tegen AZSV met 2-2 gelijkgespeeld. In een wedstrijd waarin de thuisploeg het beste van het spel had was Johnsen Bacuna met twee goals de gevierde man bij Berkum. Lange tijd leek het genoeg voor de winst, maar in de slotfase kwam AZSV alsnog langszij.