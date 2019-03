Doelman Abma naar DOS Kampen

Abma komt uit Genemuiden, speelde in de opleiding van - toen nog - FC Zwolle en stond daarna in het doel van DESZ (twee jaar) en Nunspeet (drie jaar). Hij maakt de keuze voor DOS Kampen mede omdat hij een aantal spelers van de club kent. ,,De club wil graag een stabiele eersteklasser worden en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Het zou fantastisch zijn om met drie Kamper clubs in de eerste klasse te spelen.”