Doelman Agterhuis na tien jaar terug bij Go Ahead Kampen

SPELERSCARROUSEL Thijs Kranenburg aanvallen­de verster­king voor FC Horst

6 april Zaterdagtweedeklasser FC Horst krijgt volgend seizoen aanvallende versterking door de komst van Thijs Kranenburg. De Utrechter (22) had dit seizoen geen club doordat hij voor zijn studie natuurwetenschap en innovatiemanagement een halfjaar in Australië woonde. Daar voetbalde hij in oktober een toernooi met het universiteitsteam van Sydney.