Doelman Dijkstra is voor even de bekerheld van DOS Kampen

Het terras op sportpark De Maten stroomt vol als het einde van de normale speeltijd nadert. Het is lekker weer, André Hazes rolt uit de speakers en ook met anderhalve meter afstand is een biertje of een cola-berenburg best lekker. En zo verheffend is die wedstrijd nou ook weer niet. Het is knap dat eersteklasser DOS stand kan houden tegen EVV uit Echt, een vaste waarde in de zondag derde divisie. Maar groot geloof in de goede afloop is er niet. DOS heeft al drie spelers moeten vervangen vanwege blessures en is fysiek een beetje aan het einde van zijn Latijn. Logisch ook, EVV staat voor de start van de competitie en de Kampenaren hebben nog drie weken voorbereiding te gaan.