Doelman Ditewig houdt het ineens voor gezien

Ditewig kwam in de zomer van 2017 van Alcides naar Sneek en kan terugkijken op een even lange als gave loopbaan. Ditewig werd opgeleid bij VRC in Veenendaal en speelde een tijdje in de opleiding van Feyenoord. Hij speelde voor SC Heerenveen, FC Emmen, SC Veendam en ADO Den Haag meer dan tweehonderd wedstrijden in het betaald voetbal. Op gevorderde leeftijd was hij nog succesvol met Achilles'29 (topklasse) en Spakenburg, via Alcides belandde hij bij ONS toch weer in de derde divisie. Daar is dus nu de punt gezet.