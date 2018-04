Doelman Fiddani stapt over van Go Ahead Eagles naar CSV Apeldoorn

Woordenwis­se­ling Woutersen en Van Kampen mist uitwerking niet

22 april Een flinke woordenwisseling in de rust met je trainer, boos het speelveld weer betreden, om zo’n kwartier later de score te openen voor je team. Het was het verhaal van Albatross-aanvaller Nick van Kampen in het gewonnen duel met Eerbeekse Boys (0-2).